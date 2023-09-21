Комарова (-) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (-) Елена Ивановна

Комарова (-) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1901 ст.

Сын: Комаров Николай Дементьевич

Отец ребёнка: Комаров Дементий Ефимович

Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Дементий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close