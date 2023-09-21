Комарова (-) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1901 ст.
Сын: Комаров Николай Дементьевич
Отец ребёнка: Комаров Дементий Ефимович
Крутая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.73-74 (Рождение №-75м)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно