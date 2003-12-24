Фоменко (Игнатченко) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко (Игнатченко) Анна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1924

Дата смерти

24.12.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Михаил Степанович

Рождение ребёнка
20.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоменко Михаил Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Смерть
24.12.2003
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