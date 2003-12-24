Фоменко (Игнатченко) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1924
Дата смерти24.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Михаил Степанович
Рождение ребёнка
20.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фоменко Михаил Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Повар
Смерть
24.12.2003