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Козлов Георгий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

18.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Козлов Гавриил

Мать: Козлова Мария

Рождение ребёнка
12.01.1976

Дочь: Лисовская Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Болотина Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Любовь Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.08.1988
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