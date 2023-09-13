Козлов Георгий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти18.08.1988
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Козлов Гавриил
Мать: Козлова Мария
Рождение ребёнка
12.01.1976
Дочь: Лисовская Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Болотина Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Любовь Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.08.1988