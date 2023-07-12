Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно