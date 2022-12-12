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Кулакова Оксана Васильевна
Кулакова Оксана Васильевна
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Место рождения
Солоники
, Полоцкий район, Витебская область
Дата рождения
14.08.1977
Пол
Женский
Отец
Кулаков Василий Васильевич
1938 г.р.
Мать
Кулакова (Бартошко) Валентина Ивановна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1977
Отец:
Кулаков Василий Васильевич
Мать:
Кулакова Валентина Ивановна
Солоники
, Полоцкий район, Витебская область
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