Прянишникова (Андреева) Анна Севастианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
09.09.1875
Сын: (незак.) Иоаким
Отец ребёнка: не указан
Воспр. Андрей Григорьев Меньших
Бракосочетание
14.01.1876
М. 25 Ж. 21
Рождение ребёнка
23.10.1876
Сын: Прянишников Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров
Рождение ребёнка
14.02.1879
Дочь: Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров
Рождение ребёнка
28.12.1881
Дочь: Ташланова Агафья Дмитриева
Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров
Рождение ребёнка
11.02.1884
Сын: Прянишников Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров
Смерть
Неизвестно