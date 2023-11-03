Прянишникова (Андреева) Анна Севастианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишникова (Андреева) Анна Севастианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Андреев Севастьян Иванов

Мать: Андреева Надежда Семенова

Рождение ребёнка
09.09.1875

Сын: (незак.) Иоаким

Отец ребёнка: не указан

Воспр. Андрей Григорьев Меньших
Бракосочетание
14.01.1876

Муж: Прянишников Дмитрий Назаров

М. 25 Ж. 21
Рождение ребёнка
23.10.1876

Сын: Прянишников Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров

Рождение ребёнка
14.02.1879

Дочь: Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров

Рождение ребёнка
28.12.1881

Дочь: Ташланова Агафья Дмитриева

Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров

Рождение ребёнка
11.02.1884

Сын: Прянишников Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Назаров

Смерть
Неизвестно
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