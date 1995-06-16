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Богатырев Юрий Никифорович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1927

Дата смерти

16.06.1995

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Богатырев Никифор Георгиевич

Мать: Богатырева Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Александр Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.06.1995
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
В 68 лет | | Причина смерти: Рак печени
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