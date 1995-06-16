Богатырев Юрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти16.06.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Александр Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1995
В 68 лет | | Причина смерти: Рак печени