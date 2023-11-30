Барабанова Козлова (Ваганова) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Козлова (Ваганова) Агафья Григорьевна

Место рождения

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Ваганов Григорий Несторович

Мать: Ваганова Евдокия Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Барабанов Георгий Филиппович

Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Козлов Семен Михайлович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.05.1903

Дочь: Козлова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Козлов Семен Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1904

Дочь: Козлова Мавра Семеновна

Отец ребёнка: Козлов Семен Михайлович

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барабанов Георгий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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