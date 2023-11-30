Барабанова Козлова (Ваганова) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Барабанов Георгий Филиппович
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
06.05.1903
Дочь: Козлова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Козлов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1904
Дочь: Козлова Мавра Семеновна
Отец ребёнка: Козлов Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно