Демина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900 или 1901
Дата смертиПосле 10.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
С 10.01.1949
Место жительства
До 10.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 10.01.1949