Демина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900 или 1901

Дата смерти

После 10.01.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 или 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 10.01.1949
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
До 10.01.1949
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
После 10.01.1949
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