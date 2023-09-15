Куракова (Фролова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракова (Фролова) Анна

Куракова (Фролова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1920

Дата смерти

09.10.1992

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920

Отец: Фролов Захар

Мать: Фролова Агрипина

Рождение ребёнка
15.03.1941

Дочь: Нужнова Таисия

Отец ребёнка: Кураков Андрей

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураков Андрей

Рождение ребёнка
30.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кураков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кураков Андрей

Смерть
09.10.1992
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Городское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close