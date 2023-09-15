Куракова (Фролова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1920
Дата смерти09.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1920
Отец: Фролов Захар
Мать: Фролова Агрипина
Рождение ребёнка
15.03.1941
Дочь: Нужнова Таисия
Отец ребёнка: Кураков Андрей
Рождение ребёнка
06.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураков Андрей
Рождение ребёнка
30.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кураков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кураков Андрей
Смерть
09.10.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище