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Красавин Семён Никитич

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Место рождения

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Красавин Никита Фёдорович

Мать: не указана

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Красавин Никита Семёнович

Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Красавин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.

Сын: Красавин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна

Веригино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красавина Анисия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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