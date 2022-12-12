Красавин Семён Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Красавин Никита Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Красавин Никита Семёнович
Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.01.1861 ст.
Мать ребёнка: Красавина Анисия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно