Зиязетдинова Миннур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1951
Дочь: Зиязова Гульсина Шайхисламовна
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Рождение ребёнка
08.01.1952
Дочь: Зиязова Насима Шайхисламовна
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Рождение ребёнка
01.09.?
Дочь: Зиязова Венера Шайхисламовна
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиязова Марьям Шайхисламовна
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиязов Анвар Шайхисламович
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиязетдинов Шаурят Шайхисламович
Отец ребёнка: Зиязетдинов Шайхислам
Смерть
Неизвестно