Яковлев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Петр

Яковлев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Капитолина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Яковлева Капитолина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Лариса Петровна

Мать ребёнка: Яковлева Капитолина Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.