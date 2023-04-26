Голинская Домникия Илиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1903
Сын: Голинский Θеодор Θеодотов
Отец ребёнка: Голинский Θеодот Калеников
Каменское, Одеська область
Рождение ребёнка
29.01.1904
Дочь: Бурлаченко Агафья Федотовна
Отец ребёнка: Голинский Θеодот Калеников
Бракосочетание
Неизвестно