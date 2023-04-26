Голинская Домникия Илиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолинская Домникия Илиева

Голинская Домникия Илиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1903

Сын: Голинский Θеодор Θеодотов

Отец ребёнка: Голинский Θеодот Калеников

Каменское, Одеська область
Рождение ребёнка
29.01.1904

Дочь: Бурлаченко Агафья Федотовна

Отец ребёнка: Голинский Θеодот Калеников

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голинский Θеодот Калеников