Макаров Лаврентий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: Макаров Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.
Дочь: Макарова Пелагия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна
В метрической книге за 1880 году запись № 47 от 07.10.1880 года. Родители: Буринской деревни казак Лаврентий Леонтьевич Макаров и зж его Анна Михайловна, оба православные. Восприемники: Бураканской де... Показать все
Бракосочетание
До 1880
Жена: Макарова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Макаров Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна
или 1884 год
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Макаров Димитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Макарова Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Никита Лаврентьевич
Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно