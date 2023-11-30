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Макаров Лаврентий Леонтьевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Макаров Леонтий

Мать: не указана

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.07.1880 ст.

Дочь: Макарова Пелагия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге за 1880 году запись № 47 от 07.10.1880 года. Родители: Буринской деревни казак Лаврентий Леонтьевич Макаров и зж его Анна Михайловна, оба православные. Восприемники: Бураканской де... Показать все
Бракосочетание
До 1880

Жена: Макарова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Макаров Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
или 1884 год
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Макаров Димитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Макарова Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Никита Лаврентьевич

Мать ребёнка: Макарова Анна Михайловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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