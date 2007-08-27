Котова Анастасия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Анастасия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2007

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2007

Отец: Котов Евгений Александрович

Мать: не указана