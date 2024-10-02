Varis (Mustonen) Kristiina Matintytär
Место рожденияLehmonaho 2, Kontiolahti, Finland
Дата рождения20.06.1769
Дата смерти28.02.1846
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1769
Отец: Mustonen Matti
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1787
Рождение ребёнка
29.11.1792
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Рождение ребёнка
10.08.1805
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Рождение ребёнка
03.06.1809
Дочь: (Varis) Stina Pekantytär
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Рождение ребёнка
01.06.1811
Дочь: (Varis) Eeva Pekantytär
Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika
Смерть
28.02.1846