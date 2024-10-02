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Varis (Mustonen) Kristiina Matintytär

Место рождения

Lehmonaho 2, Kontiolahti, Finland

Дата рождения

20.06.1769

Дата смерти

28.02.1846

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1769

Отец: Mustonen Matti

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1787

Муж: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
29.11.1792

Сын: Varis Juho Pekanpoika

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
10.08.1805

Сын: Varis Paavo Pekanpoika

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
03.06.1809

Дочь: (Varis) Stina Pekantytär

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Рождение ребёнка
01.06.1811

Дочь: (Varis) Eeva Pekantytär

Отец ребёнка: Varis Pekka Matinpoika

Смерть
28.02.1846

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