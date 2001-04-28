Спрыгина (Александрова) Наталия Борисовна
Место рождения
Дата рождения20.08.1939
Дата смерти28.04.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939
Отец: не указан
Бракосочетание
13.01.1960
Рождение ребёнка
11.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спрыгин Фалелий Константинович
Рождение ребёнка
06.05.1969
Сын: Спрыгин Сергей Фалелиевич
Отец ребёнка: Спрыгин Фалелий Константинович
Смерть
28.04.2001