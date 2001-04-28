Спрыгина (Александрова) Наталия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спрыгина (Александрова) Наталия Борисовна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

20.08.1939

Дата смерти

28.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1908 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939

Отец: не указан

Мать: Александрова София Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
13.01.1960

Муж: Спрыгин Фалелий Константинович

Рождение ребёнка
11.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спрыгин Фалелий Константинович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1969

Сын: Спрыгин Сергей Фалелиевич

Отец ребёнка: Спрыгин Фалелий Константинович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.04.2001
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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