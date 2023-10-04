Дьчкова Варвара Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1871
Сын: Дьячков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
10.03.1873
Сын: Дьячков Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
02.01.1876
Дочь: Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
02.07.1877
Дочь: Кошелева Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно