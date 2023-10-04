Дьчкова Варвара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьчкова Варвара Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1871

Сын: Дьячков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1873

Сын: Дьячков Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1876

Дочь: Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1877

Дочь: Кошелева Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Дьячков Афанасий Никифорович

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Афанасий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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