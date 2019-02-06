Тухто Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухто Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.2019

Отец: Тухто Денис Иванович

Мать: Тухто Елена Сергеевна

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