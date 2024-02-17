Груздева (Моисеева) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Груздев Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Груздев Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Груздев Виталий
Смерть
Неизвестно