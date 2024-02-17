Груздева (Моисеева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Моисеева) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Груздев Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Груздев Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Виталий

Смерть
Неизвестно
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