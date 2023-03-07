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Фролова Анна Васильевна

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Место рождения

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлева Горка, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1905

Муж: Фролов Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фролова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Фролова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Фролов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Фролов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Фролова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович

Смерть
Неизвестно
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