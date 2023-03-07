Фролова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фролова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Фролова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Фролов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Фролов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Фролова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Фролов Григорий Фролович
Смерть
Неизвестно