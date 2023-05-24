Кунин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунин Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1974

Отец: не указан

Мать: Мажейка Регина Лейбовна