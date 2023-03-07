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Чугунов Николай Егорович

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Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Чугунов Егор Васильевич

Мать: Чугунова Авдотья Артемьевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1848

Сын: Чугунов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Феврония Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Мавра Николаевна

Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1858

Сын: Чугунов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чугунова Аграфена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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