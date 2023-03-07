Чугунов Николай Егорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
29.08.1848
Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Феврония Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Мавра Николаевна
Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1858
Сын: Чугунов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Чугунова Аграфена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно