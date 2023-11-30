Мызина Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно