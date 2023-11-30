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Мызина Степанида Ивановна

Место рождения

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мызин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мызин Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Мызин Николай Степанович

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мызин Николай Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно
Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
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