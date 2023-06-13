Соколова (Амосова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Амосова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Вячеслав Олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов николай олегович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно