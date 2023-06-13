Соколова (Амосова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Вячеслав Олегович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно