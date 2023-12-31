Беденко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беденко Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Беденко Никифор

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.01.1846

Сын: Беденко Иван

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
04.02.1848

Сын: Биденко Исидор

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1851

Сын: Беденко Павел

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1861

Сын: Беда Иван

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1863

Сын: Беденко Андрей

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
Неизвестно
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