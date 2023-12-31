Беденко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Беденко Никифор
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.01.1846
Сын: Беденко Иван
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
04.02.1848
Сын: Биденко Исидор
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1851
Сын: Беденко Павел
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1863
Сын: Беденко Андрей
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Неизвестно