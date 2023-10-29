Балясников Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балясников Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балясников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1959

Дочь: Смирнова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балясников Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балясников Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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