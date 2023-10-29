Балясников Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балясников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1959
Дочь: Смирнова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балясников Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балясников Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Балясникова Клавдия Сергеевна
Смерть
Неизвестно