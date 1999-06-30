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Калина Владимир Николаевич

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Место рождения

станции Дубосеково, Волоколамский район, Московская область

Дата рождения

09.09.1919

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919

Отец: Калина Николай Игнатьевич

Мать: Спиридонова Ольга Ивановна

станции Дубосеково, Волоколамский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калина Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.06.1999
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