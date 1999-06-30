Калина Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1919
Дата смерти30.06.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Гжель, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
30.06.1999