Гордей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти14.01.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.02.1740
Сын: Ефим Гордеевич
Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна
Смерть
14.01.1789
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 90