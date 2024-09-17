Гордей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

14.01.1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.02.1740

Сын: Ефим Гордеевич

Мать ребёнка: Татьяна Фёдоровна

Смерть
14.01.1789
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
МК: 90

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