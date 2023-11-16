Дикарева Клавдия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева Клавдия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Труфанова Агриппина Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диженина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диженин Виктор Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диженин Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диженин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диженин Иван

Смерть
Неизвестно
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