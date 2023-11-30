Копина Александра Афиногеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1901
Рождение ребёнка
09.04.1902
Дочь: Копина Глафира Аркадьевна
Отец ребёнка: Копин Аркадий Аполлонович
восприемник - деревни Сысоева крестьянская дочь девица Людмила Афиногенова
Место жительства
09.04.1902
Смерть
Неизвестно