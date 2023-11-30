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Копина Александра Афиногеновна

Место рождения

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысоево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1901

Муж: Копин Аркадий Аполлонович

Рождение ребёнка
09.04.1902

Дочь: Копина Глафира Аркадьевна

Отец ребёнка: Копин Аркадий Аполлонович

Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
восприемник - деревни Сысоева крестьянская дочь девица Людмила Афиногенова
Место жительства
09.04.1902
Белая Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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