Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович

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Место рождения

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Шехтель Schechtel Генрих Георг Антонович

Мать: Шехтель Schechtel Мария Елизавета Филипповна

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.

Сын: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович

Мать ребёнка: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна

Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна

Смерть
После 1850
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
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