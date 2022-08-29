Шехтель Schechtel Иоганнес Генрихович
Место рожденияШукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.05.1811 ст.
Сын: Шехтель Schechtel Якоб Иоганнесович
Мать ребёнка: Шехтель Schechtel Сузанна Николаусовна
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.
1 1811 05 14 05 18 Jacobus Schachtel Joannes Polakin Susanna Schuck
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
Шукк Камышинский уезд Саратовская губ.