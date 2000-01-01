Ненарокова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Ненароков Андрей Иванович
Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ненароков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ненароков Андрей Иванович
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно