Ненарокова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненарокова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ненароков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ненароков Андрей Иванович

Сухоречье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ненароков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ненароков Андрей Иванович

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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