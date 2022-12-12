Дуданова (Белоусова) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуданова (Белоусова) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1968

Отец: Белоусов Александр Павлович

Мать: Белоусова Анна Васильевна

Бракосочетание
04.10.1986

Муж: Дуданов Евгений Вячеславович

Рождение ребёнка
14.06.1990

Дочь: Мазина Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Дуданов Евгений Вячеславович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.2006

Сын: Желтов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Желтов Сергей Александрович

Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желтов Сергей Александрович

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