Дуданова (Белоусова) Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1968
Бракосочетание
04.10.1986
Рождение ребёнка
14.06.1990
Дочь: Мазина Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Дуданов Евгений Вячеславович
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
09.10.2006
Отец ребёнка: Желтов Сергей Александрович
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно