Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шохина Ксения Филатовна
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Шохина Евдокия-старшая Филатовна
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шохина Евдокия-младшая Филатовна
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шохина Татьяна Филатовна
Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно