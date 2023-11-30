Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина Агафья (Евдокия) Савельевна

Место рождения

Тютчевка, Куровщинская волость, Кирсановский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Тютчевка, Куровщинская волость, Кирсановский уезд
Рождение ребёнка
1766

Сын: Шохин Семен Филатович

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Шохин Леонтий Филатович

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шохина Ксения Филатовна

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Шохина Евдокия-старшая Филатовна

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шохина Евдокия-младшая Филатовна

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шохина Татьяна Филатовна

Отец ребёнка: Шохин Филат Лазаревич

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Филат Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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