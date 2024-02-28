Львова Виктория Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Сандю Лев Сандюнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Львова Лида Евгеньевна
Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
2011
Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
2013
Дочь: Львова Даша Евгеньевна
Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Львова Наташа Евгеньевна
Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
2019
Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич