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Львова Виктория Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Сандю Лев Сандюнович

Мать: Сандю Светлана Шаймаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Львова Лида Евгеньевна

Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
2011

Сын: Львов Даниил Евгеньевич

Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
2013

Дочь: Львова Даша Евгеньевна

Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Львова Наташа Евгеньевна

Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
2019

Сын: Львов Максим Евгеньевич

Отец ребёнка: Львов Евгений Васильевич

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