Liski Matti Juhonpoika
Место рожденияValkjärvi, Finland nyk. Venäjää
Дата рождения01.12.1844
Дата смерти28.11.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1844
Valkjärvi, Finland nyk. Venäjää
Рождение ребёнка
15.11.1876
Дочь: Kopra Alma Matintytär
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi, Finland nyk. Venäjää
Рождение ребёнка
12.07.1879
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi Mannisniemi
Рождение ребёнка
12.05.1883
Дочь: Kopra Aina Matintytär
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi, Mannisniemi
Рождение ребёнка
10.09.1885
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi, Mannisniemi
Рождение ребёнка
05.03.1892
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi Mannisniemi
Рождение ребёнка
15.02.1899
Дочь: Uosukainen Saima Matintytär
Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär
Valkjärvi, Mannisniemi
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Liski Anni juhontytär
Работа или профессия
Неизвестно
Mannilan isäntä, lampuoti
Смерть
28.11.1920