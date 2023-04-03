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Liski Matti Juhonpoika

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Место рождения

Valkjärvi, Finland nyk. Venäjää

Дата рождения

01.12.1844

Дата смерти

28.11.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1844

Отец: Liski Juho (Johan Abramsson)

Мать: Liski Anna Matintytär

Valkjärvi, Finland nyk. Venäjää
Рождение ребёнка
15.11.1876

Дочь: Kopra Alma Matintytär

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi, Finland nyk. Venäjää
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Liski Juho Matinpoika

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi Mannisniemi
Рождение ребёнка
12.05.1883

Дочь: Kopra Aina Matintytär

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi, Mannisniemi
Рождение ребёнка
10.09.1885

Сын: Liski Arvo Matinpoika

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi, Mannisniemi
Рождение ребёнка
05.03.1892

Сын: Liski Onni Matinpoika

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi Mannisniemi
Рождение ребёнка
15.02.1899

Дочь: Uosukainen Saima Matintytär

Мать ребёнка: Liski Anni juhontytär

Valkjärvi, Mannisniemi
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Liski Anni juhontytär

Работа или профессия
Неизвестно
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Mannilan isäntä, lampuoti
Смерть
28.11.1920
Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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