Волошина (Олейникова) Параскева Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1903 ст.
снимок 190 пленка 007803791
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.
Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев
снимок 182 пленка 007803791
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.
Дочь: Волошина Агафья Димитриева
Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев
снимок 377 пленка 007803791 брат-близнец Максим
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев
у Максима сестра-близнец Агафья
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.
Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев
Смерть
Неизвестно