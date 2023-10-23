Волошина (Олейникова) Параскева Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолошина (Олейникова) Параскева Косьмина

Волошина (Олейникова) Параскева Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1903 ст.

Муж: Волошин Димитрий Васильев

Ярошовка, Черкаська область
снимок 190 пленка 007803791
Рождение ребёнка
07.11.1903 ст.

Сын: Волошин Андрей Димитриев

Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев

Ярошовка, Черкаська область
снимок 182 пленка 007803791
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.

Дочь: Волошина Агафья Димитриева

Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев

Ярошовка, Черкаська область
снимок 377 пленка 007803791 брат-близнец Максим
Рождение ребёнка
04.02.1908 ст.

Сын: Волошин Максим Димитриев

Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев

Ярошовка, Черкаська область
у Максима сестра-близнец Агафья
Рождение ребёнка
14.11.1909 ст.

Сын: Волошин Павел Димитриев

Отец ребёнка: Волошин Димитрий Васильев

Ярошовка, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close