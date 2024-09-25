Волобуева Надежда 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волобуева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобуев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волобуев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волобуева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович

Марьинская, Кировский, Ставропольский край
Смерть
2015

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