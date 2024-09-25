Волобуева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волобуев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волобуева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Владимирович
Смерть
2015