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Фисаренко Виктор Зиновьевич

Место рождения

Село Каланча, Каланчакский район, Херсонская облость

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

16.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: Фисаренко Зиновий Степанович

Мать: Фисаренко Евдокия Константиновна

Село Каланча, Каланчакский район, Херсонская облость
Рождение ребёнка
24.11.1962

Сын: Фисаренко Владиммр Викторович

Мать ребёнка: Познухова Любовь Ивановна

Село Павловка Джанкойский район Крымская область
Смерть
16.04.1989
Крымская область, Джанкойский район, село Павловка