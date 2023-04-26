Фисаренко Виктор Зиновьевич
Место рожденияСело Каланча, Каланчакский район, Херсонская облость
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти16.04.1989
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910
Село Каланча, Каланчакский район, Херсонская облость
Рождение ребёнка
24.11.1962
Сын: Фисаренко Владиммр Викторович
Мать ребёнка: Познухова Любовь Ивановна
Село Павловка Джанкойский район Крымская область
Смерть
16.04.1989
Крымская область, Джанкойский район, село Павловка