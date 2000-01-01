Бедрань Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБедрань Михаил

Бедрань Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедрань Оксана Михайловна

Мать ребёнка: Бедрань Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедрань Галина Михайловна

Мать ребёнка: Бедрань Валентина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close