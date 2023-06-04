Калиненко (Курочкина) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалиненко (Курочкина) Зинаида Ивановна

Калиненко (Курочкина) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиненко Яков Порфильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калиненко Яков Порфильевич

Смерть
Неизвестно