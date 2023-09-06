Дежин Молчун
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1979
Дочь: Рогова Светлана
Мать ребёнка: Дежина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дежина Татьяна
Мать ребёнка: Дежина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно