Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович

Мать: Селивина Силивина Селявина Силевена Марина Афанасиева

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1895

Муж: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Лагутин Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лагутина Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лагутин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лагутина Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лагутина Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович

Жеремино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно