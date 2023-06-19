Лагутина (Селивина Силивина Селявина) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Селивин Силивин Селявин Силевен Михаил Афиногенович
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лагутина Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лагутина Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лагутина Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Лагутин Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно