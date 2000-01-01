Касова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Касова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Касов Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.

Сын: Касов Иустин (Арсений) Фёдорович

Отец ребёнка: Касов Фёдор Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Фёдор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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