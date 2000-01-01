Касова Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.
Дочь: Касова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Касов Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
04.05.1893 ст.
Сын: Касов Иустин (Арсений) Фёдорович
Отец ребёнка: Касов Фёдор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно