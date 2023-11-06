Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

1980 г.р.
1983 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Леонид

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонид

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