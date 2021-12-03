Ефименко Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения29.05.1954
Дата смерти03.12.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1972
Дочь: Белякова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Русинова Людмила Анатольевна
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1974
Сын: Ефименко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Русинова Людмила Анатольевна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Сейчас проживает в Железногорск-Илимский, Иркутская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2021
Железногорск-Илимский, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область