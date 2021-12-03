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Ефименко Валерий Александрович

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Место рождения

Плишкино, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

29.05.1954

Дата смерти

03.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Плишкино, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.10.1972

Дочь: Белякова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Русинова Людмила Анатольевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1974

Сын: Ефименко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Русинова Людмила Анатольевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Сейчас проживает в Железногорск-Илимский, Иркутская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова Людмила Анатольевна

Смерть
03.12.2021
Железногорск-Илимский, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
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