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Степанов Андрей Феодоров

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Место рождения

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степанов Фёдор Николаев

Мать: Степанова Елисавета Михеева

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.11.1896

Сын: Степанов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1898

Дочь: Евпраксия Андреевна

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.05.1900

Сын: Степанов Никита Феодорв

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.12.1901

Сын: Степанов Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.12.1901

Сын: Степанов Стефан Андреев

Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Дарья Феодорова

Смерть
Неизвестно
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