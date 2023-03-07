Степанов Андрей Феодоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
30.11.1896
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
09.01.1898
Дочь: Евпраксия Андреевна
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
23.05.1900
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
07.12.1901
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Рождение ребёнка
07.12.1901
Мать ребёнка: Степанова Дарья Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно