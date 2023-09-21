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Главинский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Главинский Василий Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Левицкая Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Главинская София Ивановна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ермолинская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Главинская София Ивановна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Главинский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Главинская София Ивановна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Главинский Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Главинская София Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Главинский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Главинская София Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Главинская София Ивановна

Смерть
Неизвестно
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