Главинский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Главинский Василий Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Левицкая Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Главинская София Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ермолинская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Главинская София Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Главинский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Главинская София Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Главинский Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Главинская София Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Главинский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Главинская София Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно